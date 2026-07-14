11 días cavando con sus manos: un padre encontró a su hija entre los escombros en Venezuela

Un padre venezolano encontró y retiró con sus propias manos el cuerpo de su hija de 12 años, luego de pasar 11 días buscando entre los escombros de la vivienda que colapsó durante los sismos registrados el 24 de junio en Venezuela.

Alexander, residente de La Guaira, uno de los estados más afectados por la tragedia, realizó la búsqueda sin apoyo estatal, hasta lograr encontrar a su hija. El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue, donde también se encontraban los restos de su esposa y sus otras dos hijas, de 20 y 15 años, quienes fallecieron durante el desastre.

La familia vivía en un complejo de viviendas sociales construido durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Tras el colapso de varias estructuras, habitantes del lugar denunciaron dificultades para recuperar a sus familiares fallecidos y cuestionaron la falta de apoyo durante las labores de rescate.

“Falleció mi madre, mi abuela, mi abuelo, mi hermano y hermana embarazada de ocho meses, que todavía no la conseguimos sacar de los escombros”, relató otro de los afectados.

Otros residentes señalaron que, debido a la saturación de las morgues, las autoridades habrían perdido el rastro de algunos cuerpos recuperados tras la tragedia.

Rescatistas internacionales abandonan las laboresAnte la baja probabilidad de encontrar sobrevivientes después de casi dos semanas de los terremotos, varios equipos internacionales de rescate comenzaron a retirarse de Venezuela.

Mientras tanto, familias afectadas continúan buscando a sus seres queridos entre los restos de las edificaciones destruidas, en muchos casos con recursos propios y sin asistencia gubernamental.

Miles de víctimas tras los sismos

Según cifras oficiales difundidas por el Gobierno venezolano, el doble terremoto dejó alrededor de 4.490 personas fallecidas y 16.740 heridas. Miles de damnificados permanecen en campamentos tras perder sus viviendas debido al colapso de estructuras.

La tragedia mantiene a cientos de familias en la búsqueda de respuestas y de sus seres queridos, mientras continúan las labores de recuperación en las zonas más afectadas.



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