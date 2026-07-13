[Video] El momento exacto de la tragedia: Revelan el impactante registro del atropello masivo que dejó 6 muertos en Viña del Mar

Una verdadera pesadilla se vivió la mañana de este domingo 12 de julio en el sector de Gómez Carreño, en la ciudad turística de Viña del Mar, Chile. Un brutal atropello múltiple cobró la vida de seis personas y dejó a otras siete heridas luego de que un vehículo particular ingresara a toda velocidad a una feria libre recién instalada.

La tragedia, que mantiene conmocionado al vecino país, quedó registrada de forma íntegra por una cámara de televigilancia del sector, un video clave que ya se viralizó y que muestra el desgarrador segundo exacto del impacto.

Las imágenes del horror: velocidad y descontrol

El registro de seguridad muestra la secuencia sin filtros: una camioneta de color blanco avanza a exceso de velocidad por la avenida 24 Norte y, de manera repentina, pierde el control debido al asfalto húmedo por la llovizna.

Sin posibilidad de frenar, el vehículo se sube a la acera y se vuelca directamente sobre los puestos de comercio ambulante de la Feria Caupolicán, arrasando a su paso con las cajas, mercadería y decenas de personas que a esa hora realizaban sus compras o armaban sus puestos de venta.

El impacto fue tan violento que provocó la muerte instantánea de seis personas en el lugar: tres hombres y tres mujeres, en su mayoría comerciantes del popular mercadillo.

El saldo de la tragedia y milagros entre el caos

Además de las víctimas fatales, los equipos de emergencia médica confirmaron el traslado de siete personas lesionadas a los centros asistenciales de la región de Valparaíso, según informan medos internacionales.

Afortunadamente, y pese a la magnitud del accidente, el coordinador médico de emergencias del Servicio de Salud local, Erich Liebig, confirmó que ninguno de los heridos se encuentra en riesgo vital. Entre los sobrevivientes que se recuperan favorablemente destacan:

Una madre y sus hijos mellizos lactantes, quienes se salvaron milagrosamente de recibir el impacto directo.

Varios transeúntes que lograron esquivar las estructuras de los puestos derribados por la camioneta.

Conductor detenido: Un cabo de la Armada fuera de servicio

El conductor del vehículo fue identificado como un cabo de la infantería de marina de la Armada de Chile que se encontraba en su día libre. El uniformado fue detenido de inmediato por personal de Carabineros en el lugar de los hechos.

Según los informes preliminares entregados por el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, los exámenes de alcotest arrojaron que el conductor no manejaba bajo los efectos del alcohol. Las hipótesis principales apuntan a que la velocidad imprudente combinada con la llovizna matinal habrían detonado la fatal pérdida de control de la camioneta.

Por su parte, la Armada de Chile emitió un comunicado oficial lamentando profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas, manifestando sus condolencias y asegurando una total colaboración con la justicia:

"La institución ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Asimismo, ha dispuesto la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan".

Exigen mayor seguridad para los feriantes

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, catalogó el hecho como una desgracia evitable y remarcó que las grabaciones de las cámaras municipales ya fueron entregadas al Ministerio Público para asegurar un juicio riguroso.

Asimismo, Ripamonti hizo un llamado a reflexionar sobre la vulnerabilidad de estos espacios urbanos: "Esta es una feria muy popular que convoca a mucha gente. Deberíamos haber tenido barreras de protección físicas. Esta desgracia tiene que servirnos como lección para que las autoridades establezcan este reforzamiento".

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