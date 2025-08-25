TEMAS DE HOY:
Accidente de Tránstio robo auto Graderías colapsadas en Ch’utillos

8ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Atropello masivo en La Habana deja una mujer fallecida y ocho heridos

El conductor, un ciudadano extranjero residente en la isla, fue detenido y se encuentra bajo investigación.

Milen Saavedra

25/08/2025 10:58

Una de las esquinas en La Habana donde ocurrieron los atropellos. Foto: CubaNet.
La Habana, Cuba

Escuchar esta nota

Una mujer de 35 años falleció y ocho personas más resultaron heridas luego de que un automóvil las atropellara en la madrugada de este lunes en los municipios de Centro Habana y Habana Vieja. El conductor, un ciudadano extranjero residente en la isla, fue detenido y se encuentra bajo investigación.

El Ministerio del Interior (MININT) de Cuba informó que el trágico suceso ocurrió alrededor de las 2:30 a.m., cuando el vehículo embistió a varias personas en distintos puntos de ambas demarcaciones. Como resultado, una mujer perdió la vida y los otros heridos fueron trasladados a hospitales de la capital, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre la gravedad de sus lesiones.

El conductor fue capturado por las fuerzas del orden y permanece bajo custodia. Las autoridades han calificado el hecho de "lamentable" e iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello. Aún se desconoce si el incidente fue intencional, accidental, o si el conductor se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. La identidad y nacionalidad del detenido tampoco han sido reveladas, reportan medios locales.

Comunicado del Ministerio del Interior.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD