El futbolista Erling Haaland volvió a ser protagonista en redes sociales, esta vez por un particular episodio fuera de las canchas. El delantero de la selección de Noruega publicó imágenes del momento en el que compró un mapache disecado en una tienda de Estados Unidos.

La escena rápidamente se volvió viral y llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron la personalidad extrovertida del jugador y su disposición para compartir momentos poco habituales de su vida cotidiana.

A través de sus redes sociales, Haaland mostró una faceta más relajada y alejada de la competencia deportiva, generando comentarios positivos por su actitud espontánea y su sentido del humor.

El curioso objeto se convirtió en uno de los protagonistas de las publicaciones del atacante, que continúa sorprendiendo a sus fanáticos con contenidos fuera del ámbito futbolístico.

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