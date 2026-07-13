Messi rompe el silencio antes del duelo con Inglaterra

La Selección argentina ingresa a la etapa culminante de su preparación con la mira puesta en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, sede del crucial partido ante Inglaterra por la Copa del Mundo. Antes de emprender el viaje, el capitán Lionel Messi utilizó sus plataformas digitales para enviar un afectuoso mensaje de agradecimiento a Kansas City, localidad que albergó la base de entrenamientos del equipo durante los cuartos de final.

El director técnico Lionel Scaloni aprovechó las sesiones finales para reajustar sus estrategias tras el desgaste físico que supuso la victoria obtenida ante el combinado de Suiza. De acuerdo al medio TN, el itinerario de la delegación nacional contempla el traslado aéreo este lunes por la noche hacia el estado de Georgia, donde iniciarán la concentración final de cara al duelo.

El reto histórico

Para el astro de Rosario, este compromiso representa la tercera oportunidad en su carrera profesional en la que disputará una semifinal de carácter mundialista. Los registros previos favorecen al atacante, dado que superó con éxito las instancias correspondientes a las ediciones de Brasil 2014 ante Países Bajos y Qatar 2022 frente a Croacia.

El esperado enfrentamiento que definirá al segundo finalista del torneo internacional se disputará el miércoles 15 de julio a partir de las 15:00, bajo el huso horario de Bolivia. En ese horario, el coliseo de Atlanta se convertirá en el epicentro de la atención deportiva global con un aforo completamente agotado.

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