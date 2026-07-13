¡Sorpresa! Haaland volvió a casa con una inesperada compañía

El delantero Erling Haaland volvió a acaparar los reflectores internacionales este lunes tras aterrizar en Oslo con un particular souvenir que desató las risas de sus seguidores. El futbolista del Manchester City descendió del avión sosteniendo un mapache falso abrazado a una botella de whisky, desatando de inmediato una oleada de reacciones en las plataformas digitales.

De acuerdo al medio, Marca, la llamativa pieza decorativa fue adquirida por el jugador en la famosa tienda Wild Bill's Western de Dallas por la cifra de 750 dólares.

El propio atacante bromeó sobre su costosa adquisición en sus redes sociales publicando la frase: "Me siguió a casa".

El consuelo tras la hazaña histórica

Este curioso episodio ocurre justo después de que Haaland culminara su participación mundialista con un registro individual de siete anotaciones para su selección. Pese a la reciente eliminación en cuartos de final ante Inglaterra, el ariete consolida así el mejor resultado histórico para el balompié de su nación.

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