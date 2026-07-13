Una conocida periodista abandona el estudio en vivo tras acusar de humillación a su compañero

Un tenso y dramático momento se vivió en la televisión de España durante la emisión en vivo del programa de debate político Malas Lenguas Noche, transmitido por la señal estatal La 2 de TVE. La reconocida periodista y analista Marta Gómez Montero decidió plantarse y abandonar el set de televisión tras acusar al conductor del espacio, Jesús Cintora, de haberla sometido a reiteradas humillaciones.

El impactante cruce, que incluyó lágrimas, la renuncia de la panelista en pleno directo y una cruda referencia literaria, se viralizó de inmediato en las redes sociales y generó un fuerte repudio de la audiencia hacia el comportamiento del presentador.

"Prefiero comer m...": El desgarrador descargo en directo

La tensa situación se desencadenó durante un acalorado debate sobre declaraciones políticas en España. Cuando el conductor Jesús Cintora le dio la palabra a Gómez Montero para que interviniera, la periodista —visiblemente nerviosa y con la voz quebrada— se negó a responder y comenzó su descargo:

"No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", lanzó la panelista ante la mirada atónita de sus compañeros de mesa.

La comunicadora continuó explicando entre lágrimas los motivos de su drástica decisión: "He aguantado mucho tiempo por mis hijos y porque tengo que pagar las cuentas, pero ya no aguanto más".

Acto seguido, Gómez Montero apeló a la literatura para coronar su salida con una de las frases más comentadas del año en la televisión hispana:

"Hay un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quien le escriba', en el que la mujer le pregunta al protagonista qué es lo que van a comer y él le responde: 'Mierda'. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda".

Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, la periodista se levantó de la mesa, se quitó el micrófono de solapa y abandonó el estudio llorando. Aunque el conductor intentó minimizar la situación al aire diciendo un frío "Ella sabrá", la tensión obligó a que sus propios compañeros de mesa reconocieran que el episodio les había dejado "un muy mal cuerpo".

Ola de repudio y disculpas al más alto nivel

El incidente generó un terremoto en las redes sociales de España, donde espectadores y colegas de profesión se volcaron a manifestar un apoyo unánime a la periodista. La presión fue de tal magnitud que tanto el conductor del programa como el presidente de la corporación pública de Radio y Televisión Española (RTVE) se vieron forzados a pedir disculpas públicas.

Jesús Cintora (Conductor): Utilizó sus redes para pedir perdón "por el mal rato" y asegurar que solo le había hecho un gesto de contención a su compañera para que respetara el turno de habla.

José Pablo López (Presidente de RTVE): Publicó un mensaje contundente en la red social X dirigido a la periodista: "No bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición... Eres una magnífica profesional".

Un sorpresivo "Tratado de Paz" a las 48 horas

Pese a lo definitivo que pareció el portazo de la periodista el sábado por la noche, el conflicto tuvo una sorpresiva resolución apenas dos días después. El lunes por la tarde, Marta Gómez Montero regresó a su puesto en el panel de Malas Lenguas.

Conscientes de la enorme expectativa del público, Cintora abrió el programa diario dándole la bienvenida a su compañera y consultándole cómo se encontraba.

"Somos humanos y hay días que uno tiene un impulso", justificó la periodista, visiblemente más tranquila. "Estoy reconfortada por la actitud del presidente de la corporación y la tuya. Estoy aquí para trabajar desde el respeto debido y el que le tengo a la audiencia", agregó.

Por su parte, el presentador aprovechó para defenderse de las duras acusaciones que recibió en internet: «Hay acusaciones falsas y bulos. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Lo que hubo fue un gesto de contención en un momento de desorden en la mesa».

Finalmente, ante el pedido del conductor, ambos se dieron un apretón de manos en directo, cerrando oficialmente el polémico capítulo y continuando con el análisis de la jornada como si nada hubiera pasado.

Un sorpresivo "Tratado de Paz" a las 48 horas. Imagen: El País.

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