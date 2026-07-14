Las denuncias sobre bolivianos que viajaron a Rusia tras aceptar presuntas ofertas de trabajo continúan en aumento. A los casos de familias que buscan repatriar a sus seres queridos o conocer su paradero, ahora se suman videos difundidos en redes sociales que muestran a ciudadanos bolivianos asegurando que se encuentran en zonas de combate.

Uno de los casos que generó mayor preocupación es el de dos primos bolivianos, José María Soleto Ayala, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, ambos albañiles, quienes viajaron a Rusia tras aceptar una oferta que les prometía un salario mensual de 3.000 dólares y un pago de 16.000 dólares al llegar al país. Sus familiares denuncian que fueron engañados y aseguran que semanas después recibieron la noticia de que ambos habrían fallecido durante operaciones militares.

De acuerdo con el relato de sus allegados, José María Soleto Ayala fue contactado por un presunto reclutador mediante redes sociales, quien le ofreció una importante suma de dinero por firmar un contrato para participar en la guerra contra Ucrania. La necesidad de obtener recursos para el tratamiento médico de su hija de dos años habría influido en su decisión.

Su familia afirma que un compañero informó a su esposa sobre su presunta muerte en combate, aunque hasta la fecha no existe una confirmación oficial ni información sobre el lugar donde se encontrarían sus restos. Por ello, piden la intervención de las autoridades para esclarecer su situación y gestionar una eventual repatriación.

Mientras estos casos siguen sin resolverse, continúan apareciendo nuevos testimonios. En uno de los videos difundidos en redes sociales, un hombre que se identifica como José María Niño asegura que se encuentra “desde Rusia, desde la guerra” y afirma estar en la denominada “zona cero”.

En la grabación muestra a varias personas que lo acompañan, entre ellas un ciudadano peruano, un colombiano y quien identifica como su comandante. Durante el recorrido comenta que se encuentran en plena jornada de combate y enseña el lugar donde permanecen.

El hombre también muestra el espacio donde, según explica, preparan el sitio donde descansan y almacenan sus provisiones. En el video exhibe alimentos y otros suministros, mientras describe las condiciones en las que viven y señala que enfrentan una situación de constante tensión, aunque manifiesta su esperanza de salir adelante junto a sus compañeros.

En redes sociales continúan circulando anuncios dirigidos a ciudadanos bolivianos y latinoamericanos, en los que se ofrecen bonos de ingreso de hasta 16.000 dólares, salarios mensuales desde 2.600 dólares e incluso la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa por incorporarse al Ejército ruso. Algunas publicaciones también ofrecen incentivos económicos por reclutar a nuevos participantes.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía, David Gómez, informó anteriormente que no existe una denuncia formal sobre estos hechos en la institución. Sin embargo, exhortó a la población, especialmente a los jóvenes, a verificar cualquier oferta laboral difundida en redes sociales y denunciar posibles casos de captación o reclutamiento.

Las familias afectadas insisten en que las autoridades bolivianas investiguen a quienes estarían promoviendo este tipo de ofertas y brinden asistencia a los ciudadanos que permanecen en Rusia, así como a los familiares que esperan conocer el destino de sus seres queridos.

Mira la programación en Red Uno Play