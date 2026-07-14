Asaltan a dos jóvenes en las gradas del Cristo de la Concordia mientras se tomaban fotografías

La Policía investiga un caso de robo agravado ocurrido la noche del lunes en el trayecto peatonal hacia el monumento del Cristo de la Concordia, en la ciudad de Cochabamba, donde dos jóvenes fueron víctimas de un asalto con arma blanca.

El hecho se registró aproximadamente a las 19:30, cuando las víctimas se alejaron momentáneamente de las gradas principales para tomarse fotografías a la altura de la novena estación del recorrido.

Según la denuncia, en ese lugar fueron interceptadas por un sujeto desconocido que portaba un cuchillo y las amenazó para quitarles sus teléfonos celulares. Tras cometer el robo, el agresor escapó por la zona de la serranía.

Luego de que las víctimas formalizaran la denuncia, el caso fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), instancia que inició las investigaciones para identificar al responsable y establecer las circunstancias del hecho.

La Policía realizará las diligencias correspondientes para recolectar información y determinar si existen elementos que permitan dar con el paradero del autor del asalto.



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