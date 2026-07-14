Envían a El Abra a peligrosos brasileños con arsenal de armas

La justicia determinó detención preventiva indefinida en el penal de máxima seguridad de El Abra para los dos ciudadanos brasileños capturados recientemente en Cochabamba. Los sujetos, identificados como Flavio M. y Cicero A., fueron imputados por una serie de delitos graves tras ser sorprendidos con un arsenal de armas en una zona minera.

Peligro efectivo para la sociedad

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que la medida extrema se fundamenta en el alto perfil de peligrosidad y el prontuario criminal de los imputados.

"Han sido enviados al penal de El Abra, estos dos detenidos preventivamente, toda vez que la manera y el prontuario que tienen estas personas representa un peligro efectivo para la sociedad. Máxime si se tiene en cuenta de que uno de estos ciudadanos brasileros habría fugado del penal de Chonchocoro (La Paz), que es un penal de máxima seguridad", declaró la autoridad fiscal.

Los dos extranjeros enfrentan cargos formalizados por tráfico de armas, asociación delictuosa, tenencia, porte y portación ilícita de armas de fuego, además de falsedad material y uso de instrumento falsificado.

Nexos con un violento crimen en Palmasola

Las investigaciones policiales revelaron antecedentes sumamente complejos para uno de los detenidos. Además de su fuga en 2025 de Chonchocoro, se le acusa de haber proporcionado el arma de fuego utilizada para asesinar a Remberto López en el penal de Palmasola (Santa Cruz) en noviembre de 2025. López era identificado por las fuerzas del orden como el líder de una peligrosa organización criminal dedicada a secuestros en el Trópico de Cochabamba.

La detención de Flavio M. y Cicero A. se concretó en el municipio de Cocapata, en una zona minera del departamento de Cochabamba. Fueron los propios comunarios de la zona quienes, alarmados por la presencia sospechosa de extranjeros armados, dieron la voz de alerta a la Policía Boliviana. Al momento de la intervención policial, se logró secuestrar cuatro armas de fuego (tanto largas como cortas) y abundante munición.

Respecto al avance de las investigaciones, el fiscal Tejerina detalló que el Ministerio Público tomó conocimiento del caso a las siete horas de la aprehensión, iniciando de inmediato las diligencias de campo:

"Se ha aperturado la investigación y se está llamando en calidad de testigos a todos los comunarios de la zona para verificar qué otros elementos materiales también habrían en el lugar. Toda vez que de la declaración de otras personas circundantes al hecho en concreto, se tiene que habría dos maletas y un yute, que dentro del yute se habían encontrado las armas", concluyó Tejerina.

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