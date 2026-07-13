Un grupo de personas llegó hasta la Felcc para denunciar a una mujer que supuestamente ofrecía cambiar bolivianos por dólares. Las víctimas afirman que la deuda asciende a $us 380.000.

Varias personas se presentaron en la plataforma de denuncias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para denunciar una presunta estafa vinculada al cambio de divisas.

Según los denunciantes, una mujer identificada como Ariela M. R. S. les habría ofrecido cambiar bolivianos por dólares estadounidenses, generando inicialmente confianza con entregas parciales de la divisa.

Una de las víctimas afirmó que el monto entregado alcanza los Bs 7.500.000, aunque en el lugar se denunció que el perjuicio total podría aproximarse a los Bs 8 millones.

Prometía entregar dólares

De acuerdo con el testimonio de una de las afectadas, la mujer investigada les habría indicado primero que tenía un contacto que traía dólares desde Argentina. Posteriormente, les habría mencionado a otras personas que supuestamente obtenían remesas mediante una entidad financiera.

“El modus operandi de esta señora era que nos iba a cambiar a dólares americanos. Ha empezado diciéndome que primero tenía un amigo que traía de Argentina. Posteriormente me dijo que tenía otros amigos que sacaban remesas”, relató una de las denunciantes.

La víctima señaló que la confianza creció porque al principio sí recibieron dólares, lo que hizo que continuaran entregando mayores sumas de dinero.

“Ella nos entregaba dólares, por eso hemos ido confiando, le hemos ido dando, le hemos ido aumentando. Ella nos vendía y nos compraba”, agregó.

Deuda sería de $us 380.000

Los denunciantes aseguran que la mujer debía entregarles aproximadamente $us 380.000, monto que no habría sido devuelto hasta el momento.

Las víctimas llegaron hasta dependencias policiales visiblemente angustiadas y exigieron la recuperación de sus recursos, además del avance de las investigaciones.

Mujer fue llevada a declarar

Según el reporte, la denunciada fue retenida por las propias víctimas y trasladada hasta la Felcc, donde debía prestar su declaración dentro del proceso investigativo.

El caso será puesto a conocimiento del Ministerio Público para determinar la situación jurídica de la persona denunciada y establecer si existen otros involucrados en el presunto hecho de estafa.

Recomiendan evitar operaciones informales

Ante este tipo de hechos, se recomienda a la población evitar entregar grandes cantidades de dinero a personas desconocidas o a intermediarios no autorizados, especialmente en operaciones de cambio de divisas.

Las autoridades deberán determinar si el caso corresponde a una estafa, identificar a todos los posibles responsables y establecer el destino del dinero entregado por las víctimas.

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