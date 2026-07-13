Gobernador de Santa Cruz señala al centralismo por el paro médico

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se pronunció de manera contundente respecto al paro nacional acatado por la Confederación Sindical de Profesionales de Ramas Médicas en Salud Pública de Bolivia (Confersirmes). Velasco eximió de responsabilidad a las regiones y apuntó directamente al centralismo del Gobierno nacional como el causante de la crisis salarial que afecta al sector salud.

La autoridad departamental reveló que el retraso en los sueldos se debe a que el nivel central no ha pagado a los médicos dependientes del Tesoro General de la Nación (TGN) y a que las regiones sufren una fuerte asfixia económica. "Las entidades territoriales autónomas no hemos recibido las regalías desde hace dos meses, ya van a ser tres meses, y por eso no podemos pagar en tiempo y forma", denunció el gobernador, explicando que el Viceministerio suele transferir los recursos a finales de mes en lugar de hacerlo en los primeros días.

"Es muy difícil que los médicos cobren en tiempo y forma si las gobernaciones y alcaldías seguimos esperando, seguimos dependiendo del centralismo. Actualmente es responsabilidad 100% del Ministerio de Salud si no le ha pagado a los médicos", enfatizó Velasco.

El modelo "50-50" como solución estructural

Como salida definitiva a estos conflictos, Velasco ratificó que la única alternativa real para el país es la departamentalización de los tributos. En ese sentido, anunció que este jueves 16 de julio se llevará a cabo una reunión clave en la sede de gobierno que congregará a todos los gobernadores del país para unificar la propuesta económica denominada "50-50".

Esta iniciativa busca la redistribución del Impuesto a las Transacciones (IT) dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026. Según detalló, el proyecto inyectaría cerca de 500 millones de bolivianos extras al año para el departamento de Santa Cruz, garantizando la liquidez necesaria para el sector salud sin tener que depender exclusivamente de las regalías.

Finalmente, el gobernador cruceño aseguró que la propuesta está cobrando una fuerza histórica, contando ya con el respaldo firme de siete gobernadores y de los 56 municipios del departamento de Santa Cruz. Se prevé que el proyecto de ley sea tratado en el Senado la semana del 20 de julio, una vez que los legisladores retornen del receso parlamentario.

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