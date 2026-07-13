Trabajadores de hospitales de tercer nivel cumplen paro por falta de pago de salarios en Cochabamba

Trabajadores de los hospitales de tercer nivel de Cochabamba iniciaron este lunes un paro de brazos caídos para exigir el pago de sus salarios correspondientes a junio y denunciar presuntos despidos de personal.

La medida se cumple en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, el Materno Infantil Germán Urquidi y el Viedma, mientras que la atención de emergencias continúa con normalidad.

El representante de los trabajadores en salud de Cochabamba, Gilmar Calvi, explicó que la medida fue asumida debido a que el Ministerio de Salud no cumplió el compromiso de cancelar los salarios hasta el día 10 de cada mes.

"Ya estamos a fecha 13 de julio, nos hemos visto en la obligación, por decisión de nuestras bases, de entrar en un paro de brazos caídos", aseveró.

Calvi señaló que, pese a la emisión de una circular que anunciaba el pago de salarios, los recursos aún no fueron depositados en las cuentas de los trabajadores.

"No vamos a entrar a trabajar ya que el Gobierno ha incumplido el acuerdo de cancelar hasta cada 10. Hasta no ver reflejado nuestro salario en las cuentas no nos vamos a desmovilizar".

Indicó que solo entre el Hospital del Niño y el Materno Infantil existen más de 300 trabajadores, entre personal administrativo, manual, licenciados en enfermería y médicos, afectados por el retraso.

Además, sostuvo que este problema se repite de forma constante. "Esta es una situación recurrente. Antes se cumplía con los pagos hasta el 8 o 9 de cada mes".

También denuncian despidos de trabajadoresDurante la protesta, trabajadores del Hospital Viedma señalaron que la movilización no solo responde al retraso en el pago de salarios, sino también a presuntos despidos injustificados.

Aseguraron que permanecerán en vigilia hasta que el Gobierno cumpla con el depósito comprometido y expresaron su preocupación por la entrega de memorandos de desvinculación.

"Tenemos que hacer conocer a la población que hay despidos injustificados en nuestras filas. No puede ser posible que trabajadores con 15 y 20 años de antigüedad sean despedidos con el argumento de revisar ítems fantasmas".

Entre las demandas del sector figuran el pago oportuno de salarios, estabilidad laboral y el rechazo a lo que califican como una "masacre blanca" de trabajadores.

La medida de presión también perjudicó a pacientes que tenían consultas y procedimientos programados para este lunes, quienes debieron reprogramar su atención debido al paro. No obstante, los trabajadores aclararon que los servicios de emergencia continúan atendiendo con normalidad.

El Sedes atribuye el retraso al Ministerio de SaludEl director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Antonio Pardo, afirmó que el retraso en el pago de salarios es responsabilidad del Ministerio de Salud y explicó que la demora estaría relacionada con la reorganización del sistema informático.

"Lamentablemente, el Ministerio se sigue retrasando. Un retraso en el pago de sueldos afecta a los trabajadores porque tienen obligaciones económicas. Con toda razón creo que los trabajadores están parando".

Pardo aseguró que la atención de emergencias no fue suspendida y recordó que, según el comunicado del Ministerio, los pagos deberían regularizarse durante la jornada.

La medida se cumple pese a que el Ministerio de Salud y Deportes respondió a la polémica por el retraso en el pago de salarios al personal de salud y anunció que el abono de los haberes correspondientes a junio se realizará este lunes 13 de julio.



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