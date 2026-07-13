Paro afecta la atención en hospitales del país; La Paz trabaja con normalidad

Profesionales de salud de varios departamentos del país iniciaron este lunes 13 de julio un paro en demanda del pago de salarios adeudados. La medida afecta la atención regular en hospitales, donde únicamente se mantienen activos los servicios de emergencia.

La Confederación Sindical de Profesionales de Ramas Médicas en Salud Pública de Bolivia (Confesirmes) convocó a la protesta y determinó mantenerla hasta que el Ministerio de Salud y Deportes efectúe la cancelación total de los haberes pendientes.

La decisión fue asumida durante una reunión virtual del 11 de julio, con representantes de El Alto, Beni, Santa Cruz, Pando, Tarija, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba, Riberalta y Tupiza. La Paz también fue incluida inicialmente, pero posteriormente decidió apartarse de la protesta.

En Santa Cruz y Cochabamba se registraron largas filas de personas en distintos hospitales. Los profesionales suspendieron la atención regular y determinaron recibir únicamente casos de emergencia mientras esperan que sus salarios sean abonados.

En tanto, en la Sede de Gobierno, la atención se desarrolla con normalidad luego de que los profesionales recibieran el salario correspondiente a junio.

Por su parte, el Ministerio de Salud explicó que la demora en los pagos se debió a observaciones detectadas durante el procesamiento de las planillas de haberes, entre ellas casos de doble percepción, salarios mayores a los permitidos y otras inconsistencias.

La cartera de Estado informó que las observaciones fueron subsanadas y anunció el abono de los haberes para este lunes. Los profesionales, sin embargo, condicionaron el levantamiento de la medida a la cancelación total de los salarios adeudados.

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