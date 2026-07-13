¿En cuánto está el dólar paralelo? Así cotiza la tarde de este lunes 13 de julio en Bolivia

El dólar paralelo volvió a captar la atención de comerciantes, importadores y consumidores este lunes 13 de julio al registrar una cotización de Bs 10,43 para la compra y Bs 10,45 para la venta, manteniéndose en niveles elevados pese a las leves variaciones registradas durante la jornada.

En las primeras horas del día, la divisa estadounidense presentó pequeñas fluctuaciones en el mercado paralelo, con cotizaciones que oscilaron entre Bs 10,52 y Bs 10,46. Sin embargo, estos movimientos intradía no alteraron la tendencia de relativa estabilidad observada en los últimos días.

Aunque el mercado paralelo opera al margen del sistema financiero regulado, su cotización continúa siendo un referente para distintos sectores de la economía. El precio de la divisa influye en la determinación de costos de bienes y servicios, especialmente en actividades vinculadas al comercio, las importaciones y la compra de insumos.

Tipo de cambio oficial

En el mercado oficial, la última referencia ubica al dólar en Bs 10,40, dentro del nuevo régimen de tipo de cambio flexible implementado por las autoridades económicas. Este esquema comenzó con una cotización de Bs 9,73, reflejando un ajuste gradual en el mercado oficial.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo continúa siendo seguida de cerca por analistas y agentes económicos, ya que la brecha cambiaria influye en las expectativas del mercado y en la formación de precios.

En este contexto, tanto la cotización oficial como la del mercado paralelo siguen marcando referencias distintas para la economía boliviana, en un escenario en el que la evolución del tipo de cambio continúa siendo uno de los indicadores más observados por la población y el sector productivo.

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