La bebé desaparecida en El Alto fue devuelta en la Defensoría de la Niñez

La bebé de seis meses que había sido reportada como desaparecida tras ser sustraída de los brazos de su madre en la zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto fue encontrada sana y salva.

Mujer que se llevó a la niña la devolvió

De acuerdo con la información preliminar, la mujer de pollera que se había llevado a la menor la devolvió horas después en la plataforma de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Tras la restitución de la bebé, las autoridades activaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Investigan circunstancias del secuestro

El secretario municipal de Desarrollo Humano y Social de El Alto, Israel Fernández, confirmó la aparición de la menor e indicó que las instituciones competentes realizan la valoración médica y psicológica de la bebé, además del seguimiento al caso.

La Policía y la Defensoría de la Niñez continúan con las investigaciones para establecer los motivos por los que la mujer se llevó a la menor y definir las acciones legales que correspondan.

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