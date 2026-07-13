Caen dos ciudadanos brasileños en Cochabamba; investigan vínculos con el PCC

Dos ciudadanos brasileños fueron aprehendidos en la comunidad de Jatun Rumi, en el municipio de Cocapata, del departamento de Cochabamba, luego de ser encontrados con cuatro armas de fuego y municiones en inmediaciones de un campamento minero.

La intervención se produjo después de que comunarios alertaran sobre la presencia sospechosa de dos extranjeros que se trasladaban en un vehículo particular. Los pobladores retuvieron a los sujetos y dieron aviso a la Policía, que posteriormente realizó el traslado de los aprehendidos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba para fines investigativos.

Hallan armas y presuntos vínculos delictivos

De acuerdo con el informe policial preliminar, durante la requisa del motorizado se encontraron cuatro armas de fuego. Los dos ciudadanos brasileños fueron identificados como Flavio M. y Cicero A.

Las investigaciones dieron un giro luego de que se conocieran los antecedentes de uno de los detenidos, quien presuntamente tendría vínculos con organizaciones criminales dedicadas al sicariato y narcotráfico.

Las armas halladas. Foto: Pol. Bol.

La Policía informó que uno de los aprehendidos sería un sujeto de alta peligrosidad y presuntamente relacionado con el grupo criminal brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC).

Antecedentes por asesinato y fuga

Según los antecedentes del caso, el ciudadano brasileño habría sido trasladado en noviembre de 2025 al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, luego de declarar que proporcionó el arma utilizada en el asesinato de Remberto López, señalado como líder de una organización dedicada a secuestros en el trópico de Cochabamba.

El crimen ocurrió al interior del penal de Palmasola, en Santa Cruz. Posteriormente, el acusado habría protagonizado una fuga junto a otro ciudadano brasileño, situación que lo convirtió en un prófugo buscado por las autoridades.

Policía profundiza las investigaciones

La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para determinar la situación legal de ambos aprehendidos, establecer el origen de las armas encontradas y confirmar si existen conexiones con redes de crimen organizado que operan en Bolivia.

Las autoridades también buscan establecer la posible relación de los detenidos con otros hechos delictivos registrados en el país.

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