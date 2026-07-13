La Policía activó la búsqueda de Delia Guerra Villca, una bebé de seis meses que fue sustraída la tarde del domingo en la ciudad de El Alto, mientras su madre realizaba compras en la zona 2 de Octubre.

Se ganó la confianza de la madre para llevarse a la niña

El comandante regional de la Policía de El Alto, Fernando Rojas, informó que la denuncia fue recibida alrededor de las 22:00 y que la madre, una adolescente de 16 años, relató que una mujer se ofreció a cargar a la bebé mientras ella tenía las manos ocupadas comprando ropa.

"La ha visto a esta niña, porque es una niña de 16 años, y le ofrece cargar a la menor. En ese momento pierde de vista a la persona que estaba en poder de su niña", explicó la autoridad.

Tras conocerse el hecho, la Policía activó la alerta migratoria y movilizó a personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la unidad de Trata y Tráfico de Personas para iniciar las investigaciones.

Rastrillaje en la zona tras el secuestro

Los efectivos realizaron un recorrido por la zona para revisar cámaras de seguridad, aunque inicialmente no obtuvieron resultados. Este lunes continuaron con la búsqueda de nuevas grabaciones que permitan identificar a la mujer que se llevó a la bebé.

El comandante indicó que aún no se cuenta con una descripción precisa de la sospechosa, debido al estado de conmoción de la madre, quien proporcionó versiones contradictorias sobre sus características.

"Estamos esperando tener una descripción más cercana a la realidad para elaborar un identikit y difundirlo", señaló Rojas.

La Policía pidió a la población brindar cualquier información que contribuya a encontrar a la bebé y esclarecer el caso.

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