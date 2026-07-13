¡Atención, maestros! Educación publica el banco de preguntas para el Ascenso de Categoría 2026

El Ministerio de Educación informó que desde las 00:01 de este lunes 13 de julio de 2026 fueron publicadas las 2.500 preguntas que servirán como base para el Examen de Ascenso de Categoría 2026, dirigido a maestras y maestros del país.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cuestionario deberá ser considerado por los postulantes que rendirán la evaluación el próximo sábado 18 de julio.

La cartera de Estado señaló que las 2.500 preguntas se encuentran disponibles a través del enlace habilitado en la descripción de la publicación oficial https://sisep.minedu.gob.bo/, para que los docentes puedan acceder al material de estudio antes de la prueba.

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