Antes de viajar, revise las rutas con restricciones reportadas por la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este lunes vías no transitables y tramos con restricciones vehiculares en diferentes puntos de la Red Vial Fundamental, principalmente por inundaciones, condiciones climatológicas y horarios establecidos para la circulación.

De acuerdo con el reporte de transitabilidad actualizado a las 07:00 de este 13 de julio, en Santa Cruz el tramo San Lorenzo–Salinas se encuentra no transitable debido a una inundación a la altura del puente San Miguelito.

En Chuquisaca, el tramo Puente Río Acero–Río Bartolo también permanece cerrado al tráfico. Las condiciones climatológicas dejaron la plataforma húmeda y resbaladiza debido a la llovizna.

Asimismo, en La Paz se reporta restricción vehicular en el tramo Puente Chaco–Puente Villa. La circulación está limitada de lunes a sábado entre las 08:00 y 12:00 y de 13:30 a 18:00. Los domingos, la medida rige de 08:00 a 13:30.

En Santa Cruz, la ABC reportó dos puntos con afectaciones en la circulación. El tramo San Lorenzo–Salinas se encuentra no transitable debido a una inundación a la altura del puente San Miguelito, mientras que en Bermejo–La Angostura rigen restricciones vehiculares en horarios establecidos.

Por otra parte, en Pando los tramos Km 185–La Floresta y Conquista–El Sena se encuentran transitables con desvíos debido a trabajos de construcción. La entidad recomendó circular con precaución por los desvíos habilitados.

Según el reporte de la ABC, las demás vías de la Red Vial Fundamental del país se encuentran expeditas y transitables, permitiendo la circulación vehicular con normalidad.

La ABC recomendó a los conductores verificar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje en la página https://transitabilidad.abc.gob.bo. Para emergencias, habilitó el número de WhatsApp 71219232.

Mira la programación en Red Uno Play