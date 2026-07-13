Dos gigantes, un solo finalista: Francia vs. España EN VIVO por Red Uno

La pasión del Mundial 2026 continúa este martes con uno de los partidos más esperados del torneo. Francia y España se enfrentarán por un boleto a la final en un duelo que podrá disfrutarse en vivo por las pantallas de Red Uno desde las 15:00.

El compromiso reúne a dos selecciones con una rivalidad histórica y con planteles repletos de figuras. España llega con el talento de Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Dani Olmo, mientras que Francia apuesta por el liderazgo de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé para volver a disputar una final mundialista.

Historia de una rivalidad

El encuentro también revive uno de los capítulos más recordados entre ambas selecciones. En el Mundial de 2006, Francia eliminó a España al vencerla por 3-1 en los octavos de final, una derrota que la "Roja" intentará dejar atrás veinte años después.

Aunque España domina el historial general de enfrentamientos, Francia ha sabido imponerse en varios de los cruces más trascendentales entre ambas selecciones.

Historial entre Francia y España:

• 38 partidos disputados.

• 18 victorias para España.

• 13 victorias para Francia.

• 7 empates.

Este martes, toda esa historia volverá a escribirse sobre la cancha. La cita es desde las 15:00 y los aficionados podrán vivir cada minuto de esta apasionante semifinal del Mundial 2026 por las pantallas de Red Uno, que llevará todas las emociones de un duelo que promete ser inolvidable.

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