Uruguay eligió a Diego Forlán como DT interino tras la salida de Marcelo Bielsa

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó a Diego Forlán como nuevo entrenador interino de la selección absoluta tras la salida de Marcelo Bielsa, decisión tomada luego de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026.

El exdelantero, de 47 años, permanecerá al frente del combinado mayor hasta marzo de 2027, periodo en el que Uruguay afrontará partidos amistosos y compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Paralelamente, también dirigirá de manera estable a la selección Sub 20, que disputará el Campeonato Sudamericano de la categoría en enero de 2027.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, confirmó la designación y explicó que el acercamiento con Forlán comenzó hace varios años. Según el dirigente, la elección responde al proyecto que el exfutbolista viene desarrollando y a su interés por iniciar un proceso con las selecciones nacionales.

Forlán tendrá su primera experiencia como seleccionador nacional. Hasta ahora, su carrera como entrenador incluye pasos por Peñarol y Atenas de San Carlos, ambos en el fútbol uruguayo.

Mientras tanto, la AUF continúa evaluando candidatos para designar al entrenador definitivo de la selección mayor. Entre los nombres que siguen en carpeta figuran Guillermo Almada, Paulo Pezzolano, Alexander Medina y Marcelo Broli.

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