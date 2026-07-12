Nacional Potosí dejó escapar la victoria en el último suspiro ante Real Potosí (1-1)

Real Potosí logró rescatar un empate 1-1 frente a Nacional Potosí con un gol en la última jugada del partido, disputado este domingo en el estadio Víctor Agustín Ugarte por la décima fecha reprogramada de la Liga.

El encuentro estuvo lejos de ofrecer un gran espectáculo. Las imprecisiones, las interrupciones y las expulsiones marcaron el desarrollo de un clásico potosino que recién encontró emoción en los minutos finales.

Nacional Potosí abrió el marcador a los 35 minutos gracias a Damián Villalba, quien aprovechó un error del arquero Christian Martínez para definir con el arco a su disposición y adelantar al conjunto de la banda roja.

La primera parte se extendió hasta el minuto 62 debido a los incidentes que derivaron en las expulsiones de Óscar Baldomar, en Nacional Potosí, y Maximiliano Gómez, en Real Potosí. Los reclamos y discusiones obligaron al árbitro Jordi Alemán a añadir una extensa reposición.

En el complemento, ambos equipos mostraron poco orden y generaron escasas ocasiones de peligro. Cuando Nacional Potosí parecía encaminado a quedarse con los tres puntos, apareció Imanol Cárdenas para ejecutar un impecable tiro libre que se convirtió en el 1-1 definitivo en el minuto 99.

Con este resultado, Nacional Potosí suma 12 puntos tras nueve partidos disputados, mientras que Real Potosí alcanza las nueve unidades en ocho encuentros jugados.

Mira la programación en Red Uno Play