Un video protagonizado por el futbolista sudafricano Jayden Adams ha conmovido a miles de aficionados en redes sociales tras conocerse su fallecimiento a los 25 años.

Las imágenes corresponden a la celebración de la selección de Sudáfrica luego de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

En el registro se observa a la mayoría de los jugadores cantando, bailando y festejando el resultado, mientras Adams permanece sentado en un banco, con la mirada baja y un semblante visiblemente serio, sin sumarse a la celebración de sus compañeros.

El video ha cobrado especial relevancia luego de que medios sudafricanos informaran que el mediocampista atravesaba un difícil momento emocional tras la muerte de su abuela, ocurrida durante la concentración de la selección en el Mundial. Pese a esa situación, el jugador continuó formando parte del equipo durante el torneo.

Las imágenes se han viralizado en las últimas horas y han generado una ola de mensajes de tristeza y condolencias hacia la familia del futbolista, además de reabrir el debate sobre la importancia del cuidado de la salud mental en el deporte de alto rendimiento.

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