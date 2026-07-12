“Por el Diego, por Leo y por la cuarta”: el cántico argentino que ya calienta la semifinal contra Inglaterra

La Selección argentina ya vive con intensidad la previa de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. Tras la clasificación ante Suiza, los jugadores comenzaron a palpitar el duelo frente a Inglaterra con un cántico cargado de historia, emoción y referencias a símbolos muy importantes para el fútbol argentino.

En el vestuario, los futbolistas entonaron una canción que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que resume la ilusión del plantel por alcanzar una nueva final mundialista.

Entre sus frases más destacadas aparece: Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo...”

El cántico hace referencia a tres elementos de fuerte significado para los argentinos: la causa de las Islas Malvinas, la figura de Diego Maradona y el deseo de que Lionel Messi conquiste su última gran consagración mundial con la camiseta albiceleste.

Argentina llega a semifinales tras otro partido sufrido

La Albiceleste logró el pase a semifinales luego de vencer 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, en un encuentro disputado en Kansas City.

Argentina abrió el marcador con un gol de Alexis Mac Allister en el primer tiempo. Sin embargo, Suiza reaccionó y logró el empate mediante Dan Ndoye, llevando el partido al alargue.

En la prórroga apareció nuevamente el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Julián Álvarez marcó el 2-1 y Lautaro Martínez sentenció la clasificación con el tercer tanto.

La ilusión por una nueva estrella

Tras el triunfo, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales donde destacó el esfuerzo del equipo y celebró el avance a una nueva instancia del torneo.

Ahora, Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en una semifinal cargada de historia y expectativa. El plantel argentino buscará dar un nuevo paso hacia la final y mantener vivo el sueño de sumar una cuarta estrella en la camiseta.



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