Marcelo Martins asistió como invitado de honor de la FIFA al duelo entre Argentina y Suiza

Marcelo Martins volvió a ser protagonista en una Copa del Mundo, esta vez fuera de las canchas. El máximo goleador histórico de la Selección boliviana fue invitado por la FIFA para presenciar el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el palco oficial.

El exdelantero compartió este espacio con dirigentes del fútbol sudamericano, entre ellos el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, además de otras personalidades vinculadas al balompié del continente.

A través de sus redes sociales, Martins compartió imágenes de su presencia en el estadio y expresó su satisfacción por representar a Bolivia en un escenario tan importante del fútbol internacional.

Además, dejó un mensaje de respaldo a los equipos sudamericanos que siguen en carrera por el título mundial.

"Queremos una copa más para Sudamérica", escribió el exgoleador de la Verde.

La invitación de la FIFA representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Marcelo Martins, quien se retiró como el máximo anotador de la historia de la Selección boliviana y uno de los futbolistas más destacados del país en las últimas décadas.

Con su presencia en el palco oficial, Bolivia también tuvo representación en uno de los encuentros más importantes del Mundial 2026, donde Argentina selló su clasificación a las semifinales tras imponerse a Suiza.

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