"Por supuesto que quiero que gane": Haaland eligió a su favorito para la semifinal del Mundial

Erling Haaland ya tiene un favorito para la semifinal del Mundial 2026. Luego de la eliminación de Noruega frente a Inglaterra, el delantero del Manchester City aseguró que respaldará al conjunto inglés en su duelo contra Argentina por un lugar en la final.

El atacante hizo la confesión al término del encuentro en el que los ingleses derrotaron 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario, resultado que puso fin a la histórica campaña de la selección escandinava.

"Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita", declaró Haaland.

El goleador también explicó que mantiene un cariño especial por Inglaterra, país donde nació cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba para el Leeds United. Aunque su familia se trasladó a Noruega cuando tenía tres años, recordó con afecto esa conexión con el fútbol inglés.

Además, aprovechó la ocasión para elogiar a Jude Bellingham, autor del doblete que eliminó a Noruega y con quien compartió vestuario en Borussia Dortmund.

"Es un tipo genial. No me sorprende que haya marcado dos goles. Es uno de los mejores jugadores del mundo y tanto Inglaterra como el Real Madrid tienen mucha suerte de tenerlo", afirmó.

Pese a la eliminación, Haaland destacó la actuación de su selección durante el torneo y aseguró que el mayor logro fue posicionar a Noruega entre las protagonistas del fútbol mundial. El delantero cerró su primera participación mundialista con siete goles en cinco partidos, siendo una de las figuras más destacadas de la competición.

Mira la programación en Red Uno Play