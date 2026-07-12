Una figura de Francia borró todo su Instagram y solo publica fotos del Mundial en una TV

Michael Olise volvió a captar la atención, pero esta vez fuera de las canchas. El atacante de la selección francesa eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y comenzó a compartir únicamente imágenes de los partidos del Mundial 2026 fotografiadas directamente desde la pantalla de un televisor.

Las fotografías, de baja resolución y con líneas de interferencia, desconcertaron a millones de seguidores. Sin embargo, detrás de esa estética existe una historia que se hizo viral durante la Copa del Mundo.

Las imágenes fueron inspiradas en el trabajo de la fotógrafa francesa Florence Pernet, quien no consiguió una acreditación para cubrir el Mundial y decidió registrar los encuentros desde su casa, apuntando su cámara hacia el televisor. Su proyecto ganó notoriedad en redes sociales bajo la frase: "No tengo acreditación, pero sí tengo mi TV y mi propia visión".

La propuesta visual llamó la atención de miles de usuarios y terminó convirtiéndose en una de las tendencias más comentadas del torneo. Incluso, la Federación Portuguesa de Fútbol llegó a colaborar oficialmente con la fotógrafa tras la repercusión de sus imágenes.

Olise adoptó esa estética en su perfil personal y actualmente mantiene solo cinco publicaciones, todas sin texto y con fotografías que muestran escenas del Mundial captadas desde una pantalla.

El peculiar estilo también refleja la personalidad del futbolista francés, conocido por su bajo perfil y por mantenerse alejado de las publicaciones tradicionales de las estrellas del fútbol. Sin contratos publicitarios de botines y con un perfil prácticamente vacío, el atacante continúa diferenciándose tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Mientras Francia se prepara para disputar las semifinales del Mundial 2026, Olise vuelve a ser noticia, esta vez por una decisión en redes sociales que rompió con todos los esquemas y se convirtió en uno de los fenómenos virales de la Copa del Mundo.

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