Infantino quiere otro cambio histórico: la FIFA debatirá un Mundial con 64 selecciones

La FIFA volverá a analizar una modificación histórica para la Copa del Mundo. Su presidente, Gianni Infantino, confirmó que, una vez finalizado el Mundial 2026, el organismo debatirá la posibilidad de ampliar el torneo a 64 selecciones de cara a la edición de 2030.

La iniciativa supondría un nuevo crecimiento del campeonato, que en la actual edición ya pasó de 32 a 48 participantes. De aprobarse la propuesta, el próximo Mundial sumaría otros 16 equipos y establecería un nuevo récord de selecciones en competencia.

Infantino explicó que el objetivo es ofrecer mayores oportunidades a países con menor tradición futbolística y fortalecer el desarrollo del deporte en todo el mundo.

"Se debe permitir que cada nación sueñe con participar en la Copa del Mundo. La calidad de los equipos ha crecido muchísimo y los países más pequeños necesitan ese incentivo para seguir mejorando", afirmó el presidente de la FIFA.

El posible cambio también implicaría un importante desafío organizativo. El Mundial de 2030, que conmemorará el centenario de la competición, ya tiene prevista una organización inédita con partidos repartidos entre Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Aunque la decisión aún no está tomada, Infantino confirmó que el tema será evaluado por los comités correspondientes una vez concluya la Copa del Mundo 2026, abriendo la puerta a una nueva transformación en el torneo más importante del fútbol.

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