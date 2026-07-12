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Sin ganador en el clásico paceño: The Strongest y Bolívar igualaron (1-1)

En una nueva edición del clásico paceño, The Strongest y Bolívar repartieron puntos tras igualar 1-1. Con este resultado, el Tigre es líder del torneo y la Academia permanece en el cuarto lugar.

Martin Suarez Vargas

12/07/2026 19:45

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Repartieron puntos: The Strongest y Bolívar igualaron 1-1 en el Hernando Siles. Foto: APG
La Paz, Bolivia.

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The Strongest y Bolívar igualaron 1-1 este domingo en una nueva edición del clásico paceño disputado en el estadio Hernando Siles, resultado que le permitió al conjunto aurinegro ser líder del torneo.

La Academia tomó la ventaja gracias a un gol de Martín Cauteruccio, quien abrió el marcador y puso en ventaja al equipo celeste durante el compromiso.

Sin embargo, The Strongest reaccionó y encontró el empate por intermedio de Adrián Estacio, que marcó el 1-1 definitivo para rescatar un punto en el duelo más importante de la décima fecha.

Con este resultado, el Tigre alcanza las 18 unidades, mientras que Bolívar suma 15 puntos y se mantiene en la cuarta posición del campeonato.

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