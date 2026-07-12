Sin ganador en el clásico paceño: The Strongest y Bolívar igualaron (1-1)

The Strongest y Bolívar igualaron 1-1 este domingo en una nueva edición del clásico paceño disputado en el estadio Hernando Siles, resultado que le permitió al conjunto aurinegro ser líder del torneo.

La Academia tomó la ventaja gracias a un gol de Martín Cauteruccio, quien abrió el marcador y puso en ventaja al equipo celeste durante el compromiso.

Sin embargo, The Strongest reaccionó y encontró el empate por intermedio de Adrián Estacio, que marcó el 1-1 definitivo para rescatar un punto en el duelo más importante de la décima fecha.

Con este resultado, el Tigre alcanza las 18 unidades, mientras que Bolívar suma 15 puntos y se mantiene en la cuarta posición del campeonato.

Mira la programación en Red Uno Play