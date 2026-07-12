Tras días de intensa emoción, el Mundial entra en una pausa de 48 horas antes de las semifinales

El Mundial 2026 entra en una breve pausa antes de afrontar su etapa más decisiva. Luego de unos intensos cuartos de final, el torneo tendrá dos días de descanso antes de las semifinales, donde Francia, España, Argentina e Inglaterra buscarán su lugar en la gran final.

Los dos compromisos enfrentarán a selecciones con una rica historia en la Copa del Mundo. El primer boleto a la final se definirá el martes, cuando Francia y España se enfrenten en Dallas en un duelo que muchos consideran una final anticipada. Un día después, Argentina e Inglaterra protagonizarán otro de los grandes clásicos del fútbol internacional por el segundo cupo.

Además de su exitoso recorrido en el torneo, las cuatro selecciones cuentan con figuras que han marcado la diferencia durante la competencia. Lionel Messi lidera a la Albiceleste con actuaciones decisivas, mientras que Kylian Mbappé encabeza el ataque francés. España deposita gran parte de sus ilusiones en el joven Lamine Yamal y en la solidez de un equipo que apenas ha recibido un gol, mientras que Inglaterra llega impulsada por Harry Kane y Jude Bellingham, protagonistas en la clasificación frente a Noruega.

Cada semifinal también estará marcada por el peso de la historia. Francia y España han protagonizado varios enfrentamientos decisivos en competiciones europeas durante la última década, mientras que el choque entre Argentina e Inglaterra revive una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial, con capítulos inolvidables como el duelo del Mundial de México 1986.

En cuanto al rendimiento, Francia se presenta como uno de los equipos más goleadores del campeonato, mientras que España presume de la defensa más sólida del torneo. Argentina e Inglaterra, por su parte, llegan tras superar exigentes partidos que se definieron en el tiempo suplementario, por lo que deberán gestionar el desgaste físico antes del decisivo compromiso.

Con cuatro campeones del mundo aún en carrera, el Mundial 2026 promete unas semifinales cargadas de historia, talento y emoción. Solo dos selecciones lograrán avanzar a la final del próximo domingo, donde se definirá al nuevo campeón del planeta.

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