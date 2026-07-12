"Será especial": Messi ya piensa en Inglaterra tras clasificar a semifinales del Mundial

Lionel Messi ya dejó atrás la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 y comenzó a enfocarse en el próximo desafío de la Albiceleste. Tras la victoria por 3-1 sobre Suiza, el capitán reconoció la dificultad del encuentro y aseguró que enfrentar a Inglaterra tendrá un significado especial.

El rosarino admitió que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni sufrió más de lo esperado para sellar el pase entre los cuatro mejores del torneo y destacó la capacidad del equipo para sobreponerse a los momentos adversos.

"Fue un partido muy difícil. Nos presionaron, no nos dejaron jugar con comodidad y terminamos defendiendo más cerca de nuestro arco de lo que queríamos. Lo importante es que dimos otro paso adelante", afirmó Messi al término del compromiso.

El capitán también resaltó el carácter de la selección argentina durante el campeonato.

Con la mirada puesta en la semifinal, Messi habló sobre el duelo frente a Inglaterra, una selección a la que nunca enfrentó en una Copa del Mundo y con la que Argentina mantiene una histórica rivalidad futbolística.

"Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. Nunca me tocó enfrentar a Inglaterra y será un partido especial. Ahora toca descansar porque venimos con mucho desgaste y eso se siente", señaló.

Argentina buscará el pase a la gran final cuando enfrente a Inglaterra en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del Mundial 2026, con dos selecciones que llegan tras superar exigentes cruces en los cuartos de final.

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