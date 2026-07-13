Nadie lo notó: Este fue el último video donde se ve a Jayden Adams antes de su muerte

El fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica de 25 años, sigue conmocionando al mundo del fútbol. En las últimas horas comenzó a viralizarse un video que corresponde a una de sus últimas apariciones públicas durante el Mundial 2026.

Las imágenes fueron registradas tras la clasificación de Sudáfrica a los dieciseisavos de final del torneo. Mientras sus compañeros festejaban el histórico resultado, Adams permanecía sentado en el banco de suplentes con una expresión seria y distante, una escena que pasó desapercibida en ese momento.

Figura estrella del fútbol sudrafricano

Jayden Adams era considerado una de las principales figuras de la nueva generación del fútbol sudafricano y había destacado por su rendimiento durante la Copa del Mundo.

La repentina muerte del futbolista provocó múltiples mensajes de condolencias por parte de compañeros, clubes, federaciones y seguidores, que lamentan la partida de una de las grandes promesas del balompié africano.

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