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Mundial 2026

Nadie lo notó: Este fue el último video donde se ve a Jayden Adams antes de su muerte

Las imágenes fueron grabadas durante el Mundial 2026 y muestran al mediocampista sudafricano sentado en el banco mientras sus compañeros celebraban la clasificación.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/07/2026 7:56

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Foto: Referencial. EFE.
Sudáfrica

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El fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica de 25 años, sigue conmocionando al mundo del fútbol. En las últimas horas comenzó a viralizarse un video que corresponde a una de sus últimas apariciones públicas durante el Mundial 2026.

Las imágenes fueron registradas tras la clasificación de Sudáfrica a los dieciseisavos de final del torneo. Mientras sus compañeros festejaban el histórico resultado, Adams permanecía sentado en el banco de suplentes con una expresión seria y distante, una escena que pasó desapercibida en ese momento.

Figura estrella del fútbol sudrafricano

Jayden Adams era considerado una de las principales figuras de la nueva generación del fútbol sudafricano y había destacado por su rendimiento durante la Copa del Mundo.

 

La repentina muerte del futbolista provocó múltiples mensajes de condolencias por parte de compañeros, clubes, federaciones y seguidores, que lamentan la partida de una de las grandes promesas del balompié africano.

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