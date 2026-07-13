La Policía Boliviana identificó a las dos personas que fueron asesinadas a tiros durante el fin de semana en el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas por narcotráfico y una presunta venganza entre las organizaciones criminales Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que las investigaciones continúan y que, hasta el momento, no existen testigos del ataque.

“Estamos en ese proceso de investigación. Hasta el momento no habría ningún testigo por ese sector, pero estamos utilizando todos los recursos investigativos para poder, en primera instancia, identificar al autor de este lamentable hecho o a los autores, y ponerlos a disposición de la autoridad competente”, señaló.

La autoridad confirmó que los atacantes se movilizaban en dos vehículos y que la Policía trabaja para establecer su identidad, apoyándose en el intercambio de información con las fuerzas de seguridad de Brasil.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Mauricio Gutiérrez Céspedes, de 36 años, de nacionalidad boliviana, quien falleció tras recibir cuatro impactos de bala, dos en el rostro, uno en el pecho y otro en un brazo; y Sebastián Ibáñez Arroyo, también boliviano, de 26 años, quien murió a causa de tres disparos, dos en el rostro y uno en el cuello.

Consultado sobre las hipótesis del caso, el coronel Gómez indicó que la línea investigativa principal apunta a un ajuste de cuentas.

“La hipótesis fundamental que estamos manejando sería por ajuste de cuentas por temas de narcotráfico y sería una venganza por estas dos facciones criminales, tanto del PCC y del Comando Vermelho”, afirmó.

Tras conocerse el crimen, la Policía desplegó personal de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), además de equipos tácticos para reforzar los patrullajes en San Ignacio de Velasco y zonas aledañas.

Según explicó el comandante, el objetivo es fortalecer la seguridad en el municipio, especialmente porque en los próximos días se desarrollarán actividades festivas que concentrarán una importante afluencia de personas.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables del doble asesinato y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque, mientras las autoridades mantienen coordinación con organismos de seguridad brasileños debido a la cercanía de la zona fronteriza y a la posible vinculación del hecho con organizaciones criminales transnacionales.

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