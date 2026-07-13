“Para que mi hijo se vaya en paz”: padre de Ángel Jadiel pide que los culpables sean condenados

La muerte de Ángel Jadiel Núñez, el adolescente de 15 años que permaneció más de cinco meses internado tras sufrir graves lesiones durante una práctica de sparring, ha profundizado el dolor de su familia, que ahora exige que el caso no quede impune y que los responsables reciban una condena ejemplar.

En declaraciones al programa El Mañanero, Yasmani Núñez, padre del menor, aseguró que la pérdida de su hijo dejó un vacío irreparable y denunció que el adolescente fue llevado a otro lugar de entrenamiento sin el consentimiento de sus padres.

“Mi familia quiere justicia. Nos han quitado una parte de nuestra vida. Mi hijo era mi vida; era mi hijo mayor. Lo han utilizado como un saco de boxeo”, expresó entre lágrimas.

Según relató, un instructor convenció a su hijo de asistir a otro gimnasio sin autorización familiar y, desde entonces, su vida cambió para siempre.

“Me lo sacó de la casa sin autorización y no me lo devolvió como se lo llevó”, afirmó.

“Eso no fue sparring”

El padre cuestionó la versión de que el adolescente participaba de una práctica de sparring y sostuvo que, por el contrario, fue expuesto a una pelea desigual.

“El sparring es una pelea suave para aprender. Estas fueron peleas brutales. Mi hijo no tenía experiencia y los otros sí. Lo utilizaron como un saco de boxeo”, sostuvo.

Asimismo, indicó que los instructores debían conocer los límites físicos y técnicos de cada participante para evitar una situación de riesgo.

Reclamo por el avance del proceso

Yasmani Núñez también manifestó su preocupación por el desarrollo de la investigación y aseguró que uno de los implicados se encuentra en libertad.

Afirmó que espera que el Ministerio Público y las autoridades judiciales actúen con celeridad para evitar que el caso quede impune.

“Quiero que la justicia se ponga la mano al pecho. Ellos también tienen hijos. Tienen que recibir una condena ejemplar para que esto no vuelva a pasar con ningún niño”, manifestó.

Pide apoyo de las autoridades

Durante la entrevista, el padre dirigió un llamado a distintas instituciones para que acompañen el proceso judicial.

Solicitó al Ministerio Público acelerar las investigaciones, pidió la intervención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, para que el caso reciba seguimiento, y también requirió al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, gestionar la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en las audiencias, recordando que la víctima era menor de edad.

Además, lamentó que, según su versión, ninguno de los involucrados se acercó a la familia ni mostró arrepentimiento tras lo ocurrido.

El sueño que quedó truncado

Ángel Jadiel era el hijo mayor de la familia Núñez y, de acuerdo con el testimonio de su padre, soñaba con convertirse en futbolista.

Desde niño entrenaba en la Academia Tahuichi y había participado recientemente en la categoría Sub-14. Aunque decidió probar suerte en el boxeo, su familia asegura que mantenía intacta su pasión por el deporte.

“Siempre fue deportista. Tal vez iba a ser un gran deportista, pero le truncaron ese sueño”, recordó su padre.

Un adolescente que luchó hasta el final

La familia recordó a Ángel como un joven respetuoso, solidario y muy unido a sus padres.

“Lo vamos a recordar como un niño noble, amable y dispuesto a ayudar. Él luchó hasta el último momento porque quería vivir”, expresó Yasmani.

El adolescente permaneció más de cinco meses internado en terapia intensiva hasta que, durante la madrugada del sábado, sufrió un paro cardíaco en el hospital San Juan de Dios de Santa Cruz, donde finalmente falleció.

Los antecedentes del caso

El hecho ocurrió el 31 de enero, cuando Ángel Jadiel sufrió graves lesiones durante una práctica de boxeo.

Según la denuncia presentada por su familia, el menor fue trasladado desde su centro habitual de entrenamiento hacia otro gimnasio sin conocimiento ni autorización de sus padres. En ese lugar habría participado en una práctica en la que recibió múltiples golpes que le provocaron lesiones de gravedad y su posterior internación.

Con el fallecimiento del adolescente, la familia insiste en que la investigación avance y que los responsables sean identificados y sancionados conforme a ley, para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

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