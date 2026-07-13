Vacaciones de invierno: aumenta el flujo de pasajeros, pero la falta de diésel limita las salidas

La Terminal de Buses de La Paz registra un importante movimiento de pasajeros en el inicio de la segunda semana del descanso pedagógico de invierno, con familias que aprovechan las vacaciones para trasladarse a diferentes regiones del país.

Sólo dos salidas diarias

Los destinos con mayor demanda son Cochabamba, Oruro, Sucre, Santa Cruz y Tarija, aunque las empresas de transporte aseguran que las salidas aún no se han normalizado debido a las dificultades para abastecerse de diésel.

"Lamentablemente no podemos aumentar los viajes porque no hay diésel. Apenas salen unos 20 buses al día. Antes estábamos saliendo con unos 30 o 35 carros", explicó un representante de una empresa de transporte.

Según indicó, la falta de combustible obligó a reducir o suspender temporalmente algunas rutas de larga distancia.

Los pasajeros también confirmaron que las carreteras se encuentran expeditas, lo que facilita los desplazamientos durante el receso escolar.

Permiso de viaje para menores de edad

Además del movimiento de viajeros, las autoridades recordaron que las familias deben cumplir con los requisitos para el traslado de menores de edad.

Si el niño viaja únicamente con uno de sus padres, el progenitor que no acompaña debe otorgar una autorización escrita junto con la fotocopia de su cédula de identidad. En caso de viajar con otro familiar, ambos padres deben firmar la autorización correspondiente o presentar la documentación establecida, además de la cédula de identidad o certificado de nacimiento del menor.

Las empresas de transporte recomendaron realizar estos trámites con anticipación para evitar contratiempos al momento del embarque.

Mira la programación en Red Uno Play