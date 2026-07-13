Anuncian cierre de vías en Obrajes por desfile cívico del Macrodistrito Sur en La Paz

La Alcaldía de La Paz informó que este lunes 13 de julio se realizará el cierre temporal de vías en la zona de Obrajes debido al desfile cívico del Macrodistrito Sur, como parte de las actividades conmemorativas por la efeméride paceña.

De acuerdo con el comunicado municipal, la restricción vehicular abarcará la avenida Hernando Siles, desde la calle 5 hasta la calle 14.

El cierre estará vigente desde las 07:30 hasta las 16:00, por lo que se recomienda a conductores y usuarios del transporte público tomar rutas alternas para evitar congestionamientos.

La Alcaldía pidió comprensión a la ciudadanía y exhortó a planificar con anticipación sus desplazamientos, debido a la alta concentración de participantes y asistentes prevista para esta actividad cívica.

Mira la programación en Red Uno Play