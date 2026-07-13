“No respondió los frenos”: micro estuvo a punto de caer a un canal de drenaje en el Plan 3000

Un micro estuvo a punto de caer a un canal de drenaje la mañana de este lunes en la zona del Plan 3000, luego de presentar una aparente falla en el sistema de frenos cuando salía de un garaje. Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas ni daños mayores, ya que la unidad no se encontraba prestando servicio ni transportaba pasajeros.

De acuerdo con el relato del conductor, el vehículo había permanecido detenido debido a que la batería estaba descargada y, tras intentar ponerlo en funcionamiento, surgió el inconveniente.

“Solamente la batería se había descargado y hemos intentado hacer funcionar acá. Nada más que no respondió los frenos y casi se entró ahí”, explicó.

El micro avanzó sin control, cruzó la vía y terminó impactando contra el cordón de la avenida, quedando prácticamente al borde del canal de drenaje. La estructura evitó que la unidad cayera por completo.

El conductor aclaró que el vehículo no llegó a precipitarse al canal, ya que lograron controlarlo y posteriormente retirarlo con ayuda de otro motorizado.

“No logró entrar, más bien, lo controlamos y después lo sacamos jalando”, indicó.

Asimismo, confirmó que el micro recién salía del garaje, ubicado en el mismo inmueble donde permanece la unidad, por lo que aún no había iniciado su recorrido habitual.

“Del garaje estamos saliendo. Gracias a Dios no pasó a mayores”, manifestó.

Tras el incidente, el vehículo fue retirado del lugar y quedó nuevamente sobre la avenida. El hecho solo dejó daños materiales y un gran susto para quienes presenciaron la escena, evitando que una aparente falla mecánica derivara en una emergencia de mayor magnitud.

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