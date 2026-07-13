¿El pollo mantiene su precio? Esto dicen los comerciantes en el Plan 3000

En el mercado nuevo del Plan 3000, en Santa Cruz, el kilo de pollo se encuentra entre los 11 y 13 bolivianos, según el tipo y tamaño del producto. Comerciantes aseguran que existe abastecimiento y una oferta variada para las familias que llegan hasta este centro de abasto.

Durante un recorrido por el lugar se pudo evidenciar una importante cantidad de pollo disponible para la venta, con precios diferenciados entre el pollo mairaneño y el industrial.

“Estoy comprando a 11 bolivianos, es un precio más o menos, porque en otros lugares no igualan y algunos venden más caro”, señaló un vecino que adquiría el producto para su hogar.

Los vendedores explicaron que el pollo mairaneño se comercializa alrededor de Bs 11,50, mientras que el pollo industrial tiene precios que varían según el tamaño.

“El chico está llegando más económico a 11 bolivianos y los grandes están llegando a 13 pesos”, indicó una comerciante.

Asimismo, los menudos también tienen diferentes costos por kilo: el churiqui se ofrece a Bs 12, la patita entre Bs 7 y Bs 8, y el hígado a Bs 8.

Desde el mercado nuevo del Plan 3000, los comerciantes señalaron que el abastecimiento del producto se mantiene y que los precios dependen de la variedad que elija cada consumidor.

Mira la programación en Red Uno Play