Transporte lanza ultimátum al Gobierno por falta de combustible y advierte con nuevas medidas

El secretario ejecutivo del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, informó que la reunión sostenida entre dirigentes del sector, autoridades del Gobierno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) concluyó sin un acuerdo definitivo sobre la escasez de combustible que afecta al país.

Señaló que durante el encuentro realizado en La Paz los transportistas expresaron sus reclamos y cuestionamientos por las dificultades para acceder a diésel y gasolina, mientras que las autoridades atribuyeron la demora en la distribución a controles de calidad del carburante.

“Según las autoridades, la demora se debe a que se estaría ejerciendo el control de calidad para no tener combustible de mala calidad, ni diésel ni gasolina”, explicó.

Sin embargo, el dirigente expresó sus dudas sobre esa explicación y pidió mayor transparencia al Gobierno, al Ministerio de Hidrocarburos y a YPFB.

“Nosotros no creemos en esa situación. Queremos que el Gobierno nacional y las autoridades se sinceren con los sectores que están sufriendo, como el transporte pesado, interdepartamental y todo el transporte en general”, afirmó.

Piden garantías por escrito para regularizar el suministro

Orellana indicó que las autoridades anunciaron que el abastecimiento de combustible comenzaría a normalizarse durante esta semana, pero el sector exige que ese compromiso sea presentado de manera formal.

“Nos han dicho que esta semana se estaría regularizando el abastecimiento de combustible. Nosotros hemos pedido que eso nos hagan conocer en forma escrita para que finalmente podamos bajar a las bases”, sostuvo.

El dirigente recordó que anteriormente se firmaron acuerdos que, según dijo, no siempre fueron cumplidos, por lo que ahora buscan un documento oficial antes de asumir compromisos con sus afiliados.

Alertan con nuevas medidas si continúa la escasez

El representante del transporte advirtió que la situación genera preocupación entre los choferes debido a las largas filas en las estaciones de servicio y el impacto económico para el sector. “No puede ser que estemos dos o tres días en la fila y luego a trabajar y nuevamente a la fila”, cuestionó.

Asimismo, señaló que el transporte pesado e interdepartamental ya fue afectado por los bloqueos registrados durante dos meses y que la falta de combustible profundiza la crisis.

“No queremos crear problemas, pero es obligación del Gobierno nacional tener políticas claras y garantizar el abastecimiento de combustible para la población”, sostuvo.

Cuestionan falta de una política energética

Durante la reunión, Orellana también expresó preocupación por la situación del gas natural y la falta de inversiones en el sector energético.

Indicó que el país debe cambiar la política aplicada durante los últimos años y promover nuevas inversiones para la exploración y explotación de hidrocarburos. “No solo debe quedarse en la queja. Si es urgente, el Gobierno tiene que tomar acciones”, manifestó.

Añadió que las autoridades informaron sobre futuros proyectos de ley para abrir la participación de capitales privados en el sector energético, pero pidió que estas medidas avancen sin obstáculos en la Asamblea Legislativa.

Gobierno prevé normalización hasta la próxima semana

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, informó que el Gobierno prevé que el abastecimiento de combustible empiece a normalizarse hasta el martes o miércoles de la próxima semana.

La reunión entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia terminó sin acuerdos, debido a que el sector solicitó que los compromisos asumidos por las autoridades sean entregados por escrito antes de ser comunicados a sus bases.

Los transportistas advirtieron que, si la situación no mejora, convocarán a nuevas reuniones nacionales para definir posibles medidas, pese al Estado de Excepción vigente en el país.



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