"Ya no van los camiones": vecinos acuden a distribuidoras para conseguir garrafas de gas

Las filas para adquirir garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) volvieron a registrarse este lunes en una distribuidora ubicada sobre la avenida Santos Dumont, en Santa Cruz. Vecinos de distintos barrios llegaron desde tempranas horas para abastecerse, asegurando que el suministro no está llegando con normalidad a sus zonas.

"No hay gas, no se encuentra. Ya no van los camiones por allá, no sé por qué. Así que necesitamos, por eso estamos por acá", manifestó una vecina que llegó desde el Kilómetro 9 de la zona Tierra Nueva al Carmen.

La mujer indicó que únicamente le permitieron comprar dos garrafas y pidió a las autoridades atender la situación. "Que se preocupen por la gente, que es una cosa bien necesaria, que utilizamos, que tienen que ponerse al día", expresó.

Otro vecino, proveniente de la zona de Los Lotes, afirmó que el camión distribuidor dejó de pasar por su barrio y denunció un incremento en el precio del producto cuando se consigue de manera particular.

"Aquí está en 22,50, pero en mi barrio lo consigo en 30 o 35", señaló.

La misma situación fue reportada por una vecina del Alto San Pedro, quien confirmó que acudió hasta la distribuidora porque en su zona tampoco encuentra garrafas de gas.

Los vecinos coincidieron en que la escasez está obligando a recorrer largas distancias para abastecerse y solicitaron una solución para normalizar la distribución del GLP en los diferentes barrios de la capital cruceña.

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