Juan José Zúñiga: "Así como yo, hay cientos de presos injustamente"

El excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, fue trasladado este lunes desde el penal de La Abra, en Cochabamba, hasta la ciudad de La Paz para asistir a la audiencia judicial por el caso del presunto intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024.

Zúñiga es trasladado a su audiencia judicial

Bajo un fuerte resguardo policial, Zúñiga fue llevado hasta el aeropuerto Jorge Wilstermann para abordar un vuelo con destino a El Alto, donde posteriormente debía comparecer ante el Tribunal Departamental de Justicia.

Antes de su traslado para el inicio de su audiencia judicial en La Paz, el exjefe militar cuestionó su detención preventiva y sostuvo que su proceso responde a una injusticia.

"Muchas gracias a la prensa por haberme apoyado durante estos dos años de encierro injusto. Estas manitas son símbolo del abuso, símbolo de la injusticia y del poder político que abusa con muchas personas", declaró mientras mostraba las esposas que llevaba puestas.

Juicio por el caso 26J de 2024

Asimismo, aseguró que existen otras personas privadas de libertad en condiciones similares y expresó confianza en el avance del proceso judicial.

"Así como yo, hay cientos de presos injustamente. Creo que estamos entrando al inicio del final de este proceso y muy pronto se van a esclarecer estos hechos", afirmó.

La audiencia fue programada para las 10:00 de este lunes en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde Zúñiga deberá prestar declaración dentro de la investigación por los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024.

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