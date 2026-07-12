Asambleístas piden al Gobierno claridad sobre la subvención de los combustibles tras nuevo decreto

La aprobación del Decreto Supremo N.º 5652, que mantiene congelados los precios de los combustibles por seis meses más, generó reacciones en la Asamblea Legislativa. Varios asambleístas pidieron al Gobierno mayor seriedad y claridad sobre la política de subvención y reclamaron una solución definitiva al problema del abastecimiento de diésel y gasolina.

El senador de la alianza Libre, José Manuel Ormachea, cuestionó los cambios en la postura del Ejecutivo respecto a la subvención de los carburantes y afirmó que la población necesita respuestas claras.

"De si va a haber o no subvención a los carburantes. Primero le quitan la subvención, pero ahora dicen que seis meses va a continuar la subvención. Creemos que ese es un error, eso no debería ocurrir", manifestó.

El legislador sostuvo que el Gobierno debe definir una política coherente y brindar certidumbre a la ciudadanía sobre el futuro de los combustibles.

Reclamos por el abastecimiento

Las declaraciones se producen en medio de las denuncias de distintos sectores por la falta de disponibilidad de carburantes. En las últimas horas, representantes del transporte aseguraron que el Gobierno no cumplió los acuerdos asumidos para garantizar el suministro regular de diésel y gasolina.

En esa línea, el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, respaldó las demandas de los transportistas y pidió al Ejecutivo atender el problema de manera inmediata.

"El reclamo de los transportistas es un reclamo justo, compartido por el conjunto de la sociedad boliviana. El Gobierno tiene que dejar de dar vueltas, tiene que dejar de inventar cuentos de piratas, como lo hizo con la gasolina basura, y de una vez, de manera inmediata y categórica, tiene que garantizar al conjunto del país la provisión oportuna, suficiente y de buena calidad del diésel y la gasolina", afirmó.

El alcance del decreto

El Decreto Supremo N.º 5652 establece que los precios de los combustibles permanecerán congelados hasta enero de 2027. Según el Gobierno, la medida busca evitar que la fluctuación del tipo de cambio oficial y el incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo se trasladen al mercado interno y afecten el bolsillo de la población.

Mientras el Ejecutivo sostiene que el decreto brinda estabilidad y certidumbre, desde la oposición insisten en que la prioridad debe ser garantizar el abastecimiento continuo de combustibles y definir una política transparente sobre la subvención.

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