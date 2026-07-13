Juan José Zúñiga comparece ante la Justicia por caso 'golpe de Estado'

La audiencia judicial del excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, comenzó este lunes en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso que investiga los hechos del 26 de junio de 2024, relacionados con el presunto intento de golpe de Estado.

Traslado de Zúñiga desde Cochabamba hasta La Paz

Zúñiga fue trasladado durante la madrugada desde el penal de La Abra, en Cochabamba, hasta la sede de gobierno bajo un amplio operativo de seguridad. El exjefe militar llegó esposado y escoltado por efectivos policiales desde el aeropuerto Jorge Wilstermann hasta la ciudad de El Alto, para luego ser conducido a la audiencia programada para las 10:00.

Antes de abordar la aeronave, el excomandante sostuvo que su detención es injusta y cuestionó el proceso en su contra.

"Muchas gracias a la prensa por haberme apoyado durante estos dos años de encierro injusto. Estas manitas son símbolo del abuso, símbolo de la injusticia y del poder político que abusa con muchas personas", declaró mientras mostraba las esposas que llevaba puestas.

Asimismo, afirmó que existen otras personas privadas de libertad en circunstancias similares y expresó confianza en que el proceso permitirá esclarecer lo ocurrido.

"Creo que estamos entrando al inicio del final de este proceso y muy pronto se van a esclarecer estos hechos", manifestó.

Zúñiga permanece con detención preventiva desde junio de 2024 y es investigado por su presunta participación en los hechos registrados el 26 de junio, cuando un despliegue militar en Plaza Murillo derivó en una crisis política que el Gobierno calificó como un intento de golpe de Estado.

Con el inicio de esta audiencia, el Tribunal Departamental de Justicia dará continuidad al proceso judicial que busca determinar las responsabilidades penales de los implicados en el denominado caso golpe de Estado fallido

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