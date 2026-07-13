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A dos cuadras del comando policial intentan robar una motocicleta; vecinos capturan a un sospechoso

De acuerdo con el relato de la víctima, el intento de robo fue descubierto porque su perro comenzó a ladrar de manera insistente durante la madrugada, lo que lo alertó y le permitió salir rápidamente de su vivienda.

Charles Muñoz Flores

13/07/2026 11:48

Agregar Reduno en
Cámaras captan a sujetos intentando robar una motocicleta. FOTO: RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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A tan solo dos cuadras del Comando Departamental de la Policía, tres presuntos delincuentes intentaron robar una motocicleta que se encontraba estacionada frente a un domicilio, en la zona de El Cristo, segundo anillo. El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia y generó preocupación entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y patrullajes en el sector.

De acuerdo con el relato de la víctima, el intento de robo fue descubierto gracias a que su perro comenzó a ladrar de manera insistente durante la madrugada, lo que lo alertó y le permitió salir rápidamente de su vivienda.

“Me percaté porque mi perro empezó a ladrar y fue cuando me di cuenta de que los ladrones habían llevado mi moto”, contó el afectado.

Al notar la situación, el propietario comenzó a gritar para pedir ayuda a sus vecinos y amigos del barrio. La reacción obligó a los delincuentes a abandonar la motocicleta a pocas cuadras del lugar antes de darse a la fuga.

“Salí lo más rápido que pude. Empecé a gritar para que salgan mis amigos del barrio y ellos escucharon. Los delincuentes largaron la moto, la tiraron y salieron corriendo. Los perseguí, pero no logré alcanzarlos”, relató.

Posteriormente, uno de sus vecinos le informó que un grupo de residentes había logrado retener a uno de los presuntos implicados en un condominio ubicado sobre la avenida Beni.

“Me llamaron para decirme que habían agarrado a uno. Fui hasta el lugar y justamente era el que había prendido la motocicleta. Eran tres personas”, afirmó.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a tres individuos empujando la motocicleta por las calles del sector, material que ahora podría ser utilizado por las autoridades para identificar a los demás involucrados.

El hecho ocurrió a escasa distancia del Comando Departamental de la Policía, situación que motivó el reclamo de los vecinos y de la propia víctima, quienes cuestionan la falta de patrullajes preventivos en la zona.

“No puede ser que a dos cuadras del comando policial traten de robar una moto. No hay seguridad, no hay patrullaje, no veo una patrulla”, manifestó el afectado.

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