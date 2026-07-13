El árbitro neerlandés Rob Dieperink falleció este lunes a los 38 años, semanas después de haber sido excluido del Mundial 2026 por una denuncia de presunto abuso sexual que posteriormente fue archivada por falta de pruebas.

La información fue confirmada a través de un comunicado por la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

La KNVB expresó su pesar por la muerte del colegiado y destacó su trayectoria dentro del arbitraje internacional.

En un comunicado, la federación señaló que el fútbol neerlandés pierde a "un árbitro muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero".

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa del fallecimiento. Según reportaron El Clarín y ABC, la Policía abrió una investigación tras hallar a una persona sin vida en la calle donde residía Dieperink, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

Fue apartado del Mundial pese al archivo de la denuncia

Dieperink había sido designado inicialmente por la FIFA para integrar la lista de árbitros del Mundial 2026. Sin embargo, fue retirado de la competición tras ser detenido en abril en Londres por una denuncia de presuntos tocamientos no consentidos e intento de llevar a un adolescente a una habitación de hotel antes de un partido de la UEFA Conference League.

La investigación de Scotland Yard revisó imágenes de cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos, concluyendo que no existían pruebas suficientes para sustentar la acusación, por lo que el caso fue archivado sin presentar cargos, de acuerdo con El Clarín y el portal ABC.

A pesar de ello, la FIFA decidió mantener su exclusión del torneo y designó al árbitro francés Willy Delajod como su reemplazante.

Defendió públicamente su inocencia

Tras conocerse el archivo de la investigación, Dieperink declaró al diario neerlandés De Telegraaf que se sentía profundamente afectado por las acusaciones.

El árbitro aseguró que colaboró plenamente con la investigación y que fue completamente transparente con la FIFA, la UEFA y la KNVB, aunque lamentó haber quedado fuera de la Copa del Mundo.

Una carrera en ascenso

Rob Dieperink debutó como árbitro en la Eredivisie en 2017 y también se desempeñó como árbitro VAR durante la Eurocopa 2024. Incluso el pasado sábado dirigió un partido amistoso entre Go Ahead Eagles y Apollon FC y estaba previsto que regresara a la máxima categoría del fútbol neerlandés en la nueva temporada.

Algunos medios locales especularon sobre la posibilidad de un suicidio, aunque la Policía no confirmó esa versión y mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

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