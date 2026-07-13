Argentina se prepara para la semifinal y Red Uno sigue la cobertura desde Atlanta

La selección argentina ya se encuentra enfocada en su duelo de semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026. Desde Atlanta, Pablo Bustillo, trae todos los detalles de la preparación de la Albiceleste.
13/07/2026 11:32
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La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta entre sus hinchas en Estados Unidos, donde la ilusión por alcanzar una nueva final mundialista crece a pocos días del duelo ante Inglaterra.
El enviado especial de Red Uno, Pablo Bustillo, informó desde Atlanta que la delegación argentina llegará este martes a la sede del encuentro, luego de permanecer en Kansas tras la victoria frente a Suiza. La selección tendrá sus últimos entrenamientos y la conferencia de prensa previa antes del partido que se disputará este miércoles.
Tras la clasificación, el entrenador Lionel Scaloni valoró la capacidad de reacción de su equipo en momentos complicados y aseguró que Argentina está preparada para afrontar partidos de alta exigencia.
Sobre el enfrentamiento ante Inglaterra, Scaloni intentó quitar dramatismo al histórico duelo y señaló: “Es un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio y lo admiro mucho”.
La afición argentina volvió a hacerse sentir en las tribunas durante el partido ante Suiza y se espera una presencia masiva en Atlanta, donde gran parte del estadio Mercedes-Benz se vestirá de celeste y blanco.
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