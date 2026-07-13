Argentina se prepara para la semifinal y Red Uno sigue la cobertura desde Atlanta

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta entre sus hinchas en Estados Unidos, donde la ilusión por alcanzar una nueva final mundialista crece a pocos días del duelo ante Inglaterra.

El enviado especial de Red Uno, Pablo Bustillo, informó desde Atlanta que la delegación argentina llegará este martes a la sede del encuentro, luego de permanecer en Kansas tras la victoria frente a Suiza. La selección tendrá sus últimos entrenamientos y la conferencia de prensa previa antes del partido que se disputará este miércoles.

Tras la clasificación, el entrenador Lionel Scaloni valoró la capacidad de reacción de su equipo en momentos complicados y aseguró que Argentina está preparada para afrontar partidos de alta exigencia.

Sobre el enfrentamiento ante Inglaterra, Scaloni intentó quitar dramatismo al histórico duelo y señaló: “Es un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio y lo admiro mucho”.

La afición argentina volvió a hacerse sentir en las tribunas durante el partido ante Suiza y se espera una presencia masiva en Atlanta, donde gran parte del estadio Mercedes-Benz se vestirá de celeste y blanco.

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