Santa Cruz será el punto de encuentro de la innovación con Exma 2026

Santa Cruz será escenario de una nueva edición de Exma 2026, un encuentro que busca conectar a líderes, empresarios y profesionales alrededor de la innovación, la tecnología y las nuevas herramientas para impulsar los negocios.

El evento se desarrollará este jueves 16 y viernes 17 de julio en el Hotel Los Tajibos, con la participación de más de 15 conferencistas internacionales que compartirán conocimientos sobre liderazgo, marketing, inteligencia artificial y estrategias empresariales.

“Este es un encuentro de negocios que no se pueden perder los empresarios, profesionales y emprendedores de todo Bolivia”, señaló Bárbara Delgado, representante del equipo Exma.

La organización destacó que uno de los principales atractivos será el espacio de networking, donde los asistentes podrán generar conexiones y acceder a nuevas oportunidades.

“Hoy en día el conocimiento está ahí, pero el reto es quién lo administra mejor, quién sabe hacer realmente las cosas, crear sistemas y aplicar todo ese conocimiento”, explicó Delgado.

Entre los invitados internacionales se encuentran referentes como Cris Urzua, especialista en ventas y negocios, además de David Rodríguez, fundador de IA University, quienes abordarán temáticas relacionadas con las nuevas tendencias empresariales y la inteligencia artificial.

Las entradas se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales de Exma Bolivia. Desde la organización informaron que los cupos son limitados y que la categoría Super VIP ya se encuentra agotada.

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