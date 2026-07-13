Avicultores alertan que operan a pérdida y advierten riesgo para el abastecimiento

El sector avícola se declaró en estado de emergencia y advirtió que atraviesa una de las crisis más severas de los últimos años.

Iber Gutiérrez, productor avícola, aseguró que los costos de producción se han disparado mientras el precio de venta del pollo vivo continúa por debajo de los niveles que permiten cubrir los gastos, situación que obliga a los productores a trabajar a pérdida.

"Ya estamos en un estado de angustia. La verdad que estamos pasando por una tragedia del sector productivo nuestro. No estamos logrando encontrar el equilibrio entre nuestros costos y nuestros precios de venta", afirmó Gutiérrez.

El productor explicó que, tras los bloqueos registrados en mayo, el sector perdió alrededor de 500 millones de bolivianos y que, pese al levantamiento de las medidas, aún no ha logrado recuperar la normalidad debido a las dificultades para transportar la producción, lo que generó una sobreoferta en Santa Cruz y una caída de los precios.

Según indicó, actualmente producir un kilo de pollo vivo cuesta entre 11 y 12 bolivianos, mientras que para cubrir los costos debería comercializarse entre 12 y 13 bolivianos. En los mercados, sostuvo, el precio justo para el consumidor debería situarse entre 16 y 17 bolivianos por kilo.

"Nosotros no cubrimos los costos de producción. Deberíamos estar vendiendo por arriba de 12 o 13 bolivianos el kilo de pollo vivo y en los mercados debería estar estacionado entre 16 y 17 bolivianos", señaló.

Gutiérrez también atribuyó el incremento de los costos al encarecimiento de los insumos por la variación del dólar y a la escasez de diésel, factores que continúan afectando la logística y la producción.

"Con el dólar flexible estamos sufriendo un nuevo impacto. Algunos insumos están subiendo entre un 5 y un 10 por ciento y la escasez de diésel también nos genera una afectación grande", sostuvo.

El representante del sector afirmó que el 20% de los productores ya dejó de producir y anunció que otro 20% reducirá su producción como medida para enfrentar las pérdidas. Además, solicitarán ampliar por 30 días los vacíos sanitarios para disminuir costos.

Advirtió que, de no existir una respuesta de las autoridades, la situación podría afectar la seguridad alimentaria y derivar en despidos dentro del sector.

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