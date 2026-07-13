Cédula y licencia digital: Segip explica cómo obtenerlas y sus ventajas

Los ciudadanos bolivianos ya pueden acceder a la cédula de identidad y licencia de conducir en formato digital, documentos que cuentan con la misma validez legal que sus versiones físicas, informó el Servicio General de Identificación Personal (Segip).

El director departamental del Segip en Cochabamba, Harold Suárez, explicó que el trámite para obtener la cédula digital es similar al proceso de emisión del documento físico.

“Lo que tienen que hacer es simple y llanamente acudir a las oficinas del SEGIP para solicitar la cédula digital. Es un trámite similar a la obtención de la física. Hay que comprar el valorado haciendo el depósito en la cuenta bancaria, como con la cédula física; es el mismo procedimiento”, indicó.

Suárez detalló que la diferencia está en que, al momento de ser atendido por el operador, el ciudadano debe solicitar expresamente la versión digital para que se realice el registro correspondiente.

“En vez de ir a obtener la cédula física, cuando llegue a la mesa le va a indicar al operador que quiere la cédula digital, entonces se hará el proceso de registro para la obtención del documento”, explicó.

Mismo costo que el documento físico

El funcionario señaló que la cédula digital tiene el mismo costo que la cédula tradicional y que el procedimiento también aplica para la licencia de conducir digital.

“La cédula digital tiene el mismo valor de la cédula en físico, tiene el mismo costo; en el caso de la licencia, de la misma manera”, afirmó.

Respecto a la licencia digital, explicó que está disponible dentro de los trámites correspondientes para quienes obtienen por primera vez este documento o realizan los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Requisitos y pasos para obtenerla

Para acceder a la cédula de identidad digital, los ciudadanos deben descargar la aplicación oficial “Mi Identidad” del SEGIP, realizar el pago correspondiente y acudir a una oficina de la institución para validar sus datos biométricos.

Los principales requisitos son:

Contar con un teléfono inteligente con sistema Android o iOS.

Tener una cédula física vigente.

Contar con un registro de identidad consolidado y biometrizado.

Ser mayor de 18 años.

El proceso incluye la descarga de la aplicación, el pago mediante los mecanismos habilitados, la verificación presencial de huellas y fotografía, y finalmente la activación del perfil digital.

Documento con seguridad digital

La cédula digital cuenta con mecanismos de seguridad como un código QR dinámico para evitar falsificaciones y tiene una vigencia establecida por el Segip.

Además, permite acceder a información asociada al ciudadano, como la licencia de conducir y otros certificados registrados en el sistema, facilitando trámites y reduciendo la necesidad de presentar copias físicas de documentos.

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